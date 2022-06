Femminicidio Roma | spara alla moglie dentro casa | poi veglia sul cadavere e confessa tutto

(Di martedì 21 giugno 2022). Ancora una strage, ancora un: così la lista delle morti violente continua ad allungarsi in Italia. Pietro Bergamini hato, Caterina D’Andrea, a sangue freddo, nella giornata di domenica scorsa, 19 giugno, e poi è rimasto are sul suo corpo per almeno 24 ore. Il movente dell’assassinio, al momento, rimane ignoto. La confessione di Pietro Bergamini: ”Ho ucciso mia” Oggi, poi, è arrivata la confessione diretta: ”Ho ucciso mia, l’ho fatto ieri”. Una confessione che è arrivata a 24 ore dall’omicidio messo in atto dall’ex manager 76enne. Un periodo di tempo durante il quale, stando alle testimonianze, l’uomo avrebbe dormito accanto al corpo senza vita della. Una vera e propria ...

