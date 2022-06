Fedele | Dotto | Del Porto e Lena sul mercato del Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 21 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gaetano, agente “Credo che ci dovremo abituare ad un tipo didiverso. Non so se questo sia dovuto ad un post covid o alla paura delle aziende di investire essendo aumentato tutto. Credo che nel mondo del calcio ci si aspettava da un po’ una nuova fase. Credo che ilsia ad un punto di svolta. Noi tifosi dobbiamo essere consapevoli di doverci abituare ad undiverso. Mertens? Penso che sembrano due innamorati la società ed il giocatore. Si fanno le ripicche. Da una parte io sono convinto che se si arriva al 30 giugno, non credo che non ci sia un’offerta di un altro club per il belga. Non sono d’accordo con la società quando si parla di denaro, è brutto dirlo, ma anche il presidente lo fa per denaro, non per passione. Non mi ...