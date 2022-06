“Fate schifo”, “Mi fai schifo tu”. È rissa Capezzone-Palazzotto sui tamponi (Di martedì 21 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/Palazzotto-Capezzone.mp4 Non se la sono certo mandata a dire. Ieri sera, durante Quarta Repubblica, l’atmosfera si è scaldata attorno al tema dei (mancati) rimpatri dei clandestini. Per farla breve: da quando c’è il Covid, prima di essere messi nei centri di rimpatrio e rimandati nel loro Paese, gli immigrati con ordine di espulsione devono essere sottoposti a un tampone. Però il Viminale non può imporlo d’imperio, così se i migranti si rifiutano di sottoporsi al “trattamento sanitario” evitano facilmente il rimpatrio. Il parlamentare Erasmo Palazzotto e Daniele Capezzone erano, e sono, ovviamente in disaccordo su questo punto. Il primo è convinto che non si possa costringere nessuno a farsi un test “così invasivo”, il secondo è invece sorpreso dal fatto che ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/.mp4 Non se la sono certo mandata a dire. Ieri sera, durante Quarta Repubblica, l’atmosfera si è scaldata attorno al tema dei (mancati) rimpatri dei clandestini. Per farla breve: da quando c’è il Covid, prima di essere messi nei centri di rimpatrio e rimandati nel loro Paese, gli immigrati con ordine di espulsione devono essere sottoposti a un tampone. Però il Viminale non può imporlo d’imperio, così se i migranti si rifiutano di sottoporsi al “trattamento sanitario” evitano facilmente il rimpatrio. Il parlamentare Erasmoe Danieleerano, e sono, ovviamente in disaccordo su questo punto. Il primo è convinto che non si possa costringere nessuno a farsi un test “così invasivo”, il secondo è invece sorpreso dal fatto che ...

