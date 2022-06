Falso in bilancio, De Laurentiis indagato per l’affare Osimhen (Di martedì 21 giugno 2022) La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sull’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dal Lille. L’ipotesi è quella di Falso in bilancio. Secondo quanto scrivono Mattino e Repubblica Napoli, risultano indagati il presidente del club, Aurelio de Laurentiis, e altri quattro membri del consiglio di amministrazione. La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni a Castel Volturno, a Roma e in Francia sul contratto del nigeriano, già nei mesi scorsi finito nel mirino della giustizia sportiva per il caso plusvalenze. Le indagini sono condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco. Il Napoli è assistito dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sull’acquisto da parte del Napoli di Victordal Lille. L’ipotesi è quella diin. Secondo quanto scrivono Mattino e Repubblica Napoli, risultano indagati il presidente del club, Aurelio de, e altri quattro membri del consiglio di amministrazione. La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni a Castel Volturno, a Roma e in Francia sul contratto del nigeriano, già nei mesi scorsi finito nel mirino della giustizia sportiva per il caso plusvalenze. Le indagini sono condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco. Il Napoli è assistito dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri. L'articolo ilNapolista.

