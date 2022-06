Fabrizio Romano | Il Paris Saint-Germain è più vicino alla nomina di Galtier come nuovo allenatore | il favorito di Campos…

(Di martedì 21 giugno 2022) Ilè piùdi, l’opzione preferita di Campos sin dal primo giorno. Ma ci sono ancora alcuni dettagli da concordare: trattative in corso. #PSG Proseguono i contatti per contratto e compenso di 10 milioni di euro – comunicazione ufficiale non ancora imminente. pic.twitter.com/h1YcIO1QOS —(@) 20 giugno 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

Rafael__Barrera : @mori_elvis @ElPadrinoCule @10InfoBlaugrana Fabrizio Romano no vende humo crack - MoumanMr : @Walteroooo Fabrizio romano ?? - VNentola : @Moussolinho Pronuncia migliore di Fabrizio Romano - barcaheadlines : (Fabrizio Romano) - ultralight_bim : RT @not_ebuka: @ultralight_bim @FabrizioRomano Fabrizio RomaNo news???? -

100x100 Napoli

Secondo quanto riportato da, la distanza tra le parti adesso è minima. L'Inter ha ora presentato una nuova proposta: 7 milioni ...Come riportato da, la priorità del Liverpool in questo momento è il rinnovo di Nabi ... Fabrizio Romano: “Il Barcellona sta preparando la nuova offerta per Lewandowski” Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la distanza tra le parti adesso è minima. L’Inter ha ora presentato una nuova proposta: 7 milioni di euro di prestito garantito più supplementi, mentre il ...Real Madrid e Vinicius Junior sarebbero ormai prossimi ad un accordo per il rinnovo del contratto: brasiliano in blanco sino al 2027 ...