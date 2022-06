F1, Nikita Mazepin cita la Haas in tribunale: “Ha stipendi arretrati nei miei confronti, contratto non rispettato” (Di martedì 21 giugno 2022) Il licenziamento di Nikita Mazepin da parte della Haas F1 continua ad essere al centro del dibattito. Stavolta è stato proprio il russo ad intervenire sulla vicenda, confermando di aver iniziato un’azione legale nei confronti del suo vecchio team. Mazepin era stato scaricato in seguito alle sanzioni imposte alla Russia per l’invasione in territorio Ucraino, causando anche l’interruzione del rapporto commerciale tra il team ed Uralkali, società che era main sponsor della Haas, guidata dal padre del pilota. “Quando il contratto è stato risolto, la Haas era in arretrato di stipendi nei miei confronti e non hanno ancora saldato”. Queste le parole del giovane pilota russo alla testata Championat. “Mi ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Il licenziamento dida parte dellaF1 continua ad essere al centro del dibattito. Stavolta è stato proprio il russo ad intervenire sulla vicenda, confermando di aver iniziato un’azione legale neidel suo vecchio team.era stato scaricato in seguito alle sanzioni imposte alla Russia per l’invasione in territorio Ucraino, causando anche l’interruzione del rapporto commerciale tra il team ed Uralkali, società che era main sponsor della, guidata dal padre del pilota. “Quando ilè stato risolto, laera in arretrato dineie non hanno ancora saldato”. Queste le parole del giovane pilota russo alla testata Championat. “Mi ...

Pubblicità

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Stipendio non ancora pagato, Nikita Mazepin cita la Haas F1 in tribunale - oursisthefury96 : RT @Gazzetta_it: Stipendio non ancora pagato, Nikita Mazepin cita la Haas F1 in tribunale - Gazzetta_it : Stipendio non ancora pagato, Nikita Mazepin cita la Haas F1 in tribunale - Schetweet : In questi momenti sento la mancanza di Nikita Mazepin #CanadianGP - GPinsss_ : RT @poesiadeimotori: E comunque, tre menzioni d’onore sparse: a Giorgino Russell, l’unico abbastanza pazzo da volerci provare su slick. La… -