F1 | la Ferrari è competitiva | ma si è ritrovata a sbattere contro il ‘muro’ Red Bull

Archiviato il Gran Premio del Canada 2022 con il secondo posto di Carlos Sainz ed il quinto in rimonta di Charles Leclerc (costretto a partire 19° per le penalità legate al motore), la Ferrari deve incassare la sesta "sconfitta" consecutiva e guardare avanti con la consapevolezza di avere in ogni caso il potenziale per provare a battagliare con Red Bull fino in fondo per il Mondiale. Il primo grande obiettivo della gestione Binotto è stato già raggiunto, mettendo in pista una macchina estremamente competitiva dopo la rivoluzione regolamentare, ma adesso non ci si può accontentare e l'ambizione deve essere quella di lottare per il titolo fino a fine stagione. La F1-75 è nettamente superiore a otto delle altre nove monoposto che popolano la griglia, mentre equivale mediamente alla RB18. Possiamo già affermare di fatto che, dopo un ...

