F1, affidabilità e scarsa reattività agli imprevisti: le cause del distacco enorme della Ferrari dalla Red Bull (Di martedì 21 giugno 2022) Archiviati i primi nove Gran Premi della stagione di Formula 1, le classifiche parlano chiaro, nettamente a favore della Red Bull per i costruttori e di Max Verstappen per la classifica piloti. La Ferrari è finalmente tornata competitiva, lo ha dimostrato in molte occasioni ed è indubbio; eppure, il distacco che si paga in entrambe le classifiche è notevole. Il discorso non punta a essere in alcun modo disfattista (sarebbe pressoché esagerato farlo a 23 Gran Premi dalla conclusione del Mondiale), bensì ad analizzare come Red Bull abbia costruito un simile vantaggio, dimostrandosi superiore. Sì, la Ferrari ha raccolto molto meno di quanto è stato seminato, anche questo è indubbio, ma non è sempre stata una questione di sfortuna per il team italiano; ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Archiviati i primi nove Gran Premistagione di Formula 1, le classifiche parlano chiaro, nettamente a favoreRedper i costruttori e di Max Verstappen per la classifica piloti. Laè finalmente tornata competitiva, lo ha dimostrato in molte occasioni ed è indubbio; eppure, ilche si paga in entrambe le classifiche è notevole. Il discorso non punta a essere in alcun modo disfattista (sarebbe pressoché esagerato farlo a 23 Gran Premiconclusione del Mondiale), bensì ad analizzare come Redabbia costruito un simile vantaggio, dimostrandosi superiore. Sì, laha raccolto molto meno di quanto è stato seminato, anche questo è indubbio, ma non è sempre stata una questione di sfortuna per il team italiano; ...

Pubblicità

Luissss97 : @AlCiccioh3 @michaelgscott0 La penalità nasce dalla scarsa affidabilità eh - CikoStark : @Peppe2379 @CampiMinati Conte non tornerà alla Juve per 3 motivi: 1) la proprietà non lo vuole 2) non è detto che r… - Mirkosway74 : @EURybor Il problema del voto elettronico non è nella scarsa affidabilità hardware ma nella grande manovrabilità software. - TommyBrain : RT @luomomascherato: 2/2 scarsa affidabilità e trasparenza in termini di libertà e segretezza che hanno spinto Germania,UK e Norvegia a abo… - SBazzoffia : @Maurizi07267041 @martinoloiacono Da anni i sondaggi si dimostrano di scarsa affidabilità , tutto può influire spec… -