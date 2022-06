Ex agente Insigne: “Mertens, si parla solo di soldi. Prendo cento volte Deulofeu” (Di martedì 21 giugno 2022) Antonio Ottaiano ex agente di Lorenzo Insigne ha parlato a Radio Punto Nuovo: “Da Mertens mi aspettavo dichiarazione d’amore“. Il Napoli non ha ancora rinnovato il contratto del belga, ma Mertens pare disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di restare in azzurro. “Da Mertens mi sarei aspettato una dichiarazione d’amore al Napoli pubblica, della serie: “Presidente io resto, metta lei la cifra”. Sarebbe stato un gesto che avrebbe messo anche in difficoltà lo stesso De Laurentiis. Però, invece, si continua a parlare di cifre e trattative. Mi aspettavo altro” ha detto Ottaiano. Intanto in casa Napoli si parla di Deulofeu come erede di Mertens: “Tecnicamente, Prendo 100 volte ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 giugno 2022) Antonio Ottaiano exdi Lorenzohato a Radio Punto Nuovo: “Dami aspettavo dichiarazione d’amore“. Il Napoli non ha ancora rinnovato il contratto del belga, mapare disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di restare in azzurro. “Dami sarei aspettato una dichiarazione d’amore al Napoli pubblica, della serie: “Presidente io resto, metta lei la cifra”. Sarebbe stato un gesto che avrebbe messo anche in difficoltà lo stesso De Laurentiis. Però, invece, si continua are di cifre e trattative. Mi aspettavo altro” ha detto Ottaiano. Intanto in casa Napoli sidicome erede di: “Tecnicamente,100...

