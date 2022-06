Europei Under 19 2022, altra vittoria per l’Italia contro la Slovacchia: azzurri qualificati alle semifinali (Di martedì 21 giugno 2022) Per l’Italia è arrivata la seconda vittoria su due nel Gruppo A degli Europei Under 19 2022. Gli azzurrini hanno sconfitto per 1-0 la Slovacchia in un match condotto molto bene nel primo tempo ma giocato con un atteggiamento un po’ rinunciatario nella ripresa. Decisivo il gol di Ambrosino su assist di Miretti giunto poco dopo la prima metà della frazione d’apertura. I ragazzi di Nunziata volano dunque a sei punti in classifica e grazie al 2-1 della Francia sulla Romania si qualificano, con una giornata d’anticipo, alle semifinali. Gli azzurri, inoltre, staccano anche il pass per i Mondiali Under 20, in programma in Indonesia nell’estate del 2023. RIVIVI LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Perè arrivata la secondasu due nel Gruppo A degli19. Glini hanno sconfitto per 1-0 lain un match condotto molto bene nel primo tempo ma giocato con un atteggiamento un po’ rinunciatario nella ripresa. Decisivo il gol di Ambrosino su assist di Miretti giunto poco dopo la prima metà della frazione d’apertura. I ragazzi di Nunziata volano dunque a sei punti in classifica e grazie al 2-1 della Francia sulla Romania si qualificano, con una giornata d’anticipo,. Gli, inoltre, staccano anche il pass per i Mondiali20, in programma in Indonesia nell’estate del 2023. RIVIVI LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL ...

