Europa | tirocini nel settore dell’energia | stage di un anno in Francia | Germania e Spagna | per laureati

(Di martedì 21 giugno 2022) Glidurano tra 6 e 12 mesi e prevedono un compenso fino a circa 1.500 euro mensili. La scadenza per presentare domanda è fissata al 27 giugno 2022. Ecco cosa sapere suglie come candidarsi all’opportunità L'articolo proviene da Firenze Post.

