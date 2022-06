Euro Under 19, l'Italia vince 1-0 con la Slovacchia: decisivo Ambrosino, semifinale a un passo (Di martedì 21 giugno 2022) Due su due per l'Italia Under 19 di Carmine Nunziata. Gli Azzurrini hanno vinto 1-0 contro i padroni di casa della Slovacchia nella seconda... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Due su due per l'19 di Carmine Nunziata. Gli Azzurrini hanno vinto 1-0 contro i padroni di casa dellanella seconda...

Pubblicità

cmdotcom : #EuroU19, l'#Italia vince 1-0 con la Slovacchia: decisivo #Ambrosino, semifinale a un passo - DiegoRi36248589 : Euro Under 19, l'Italia batte di misura la #Slovacchia: decide una magia di #Ambrosino ?? - Diego31883 : Euro Under 19, l'Italia batte di misura la #Slovacchia: decide una magia di #Ambrosino ?? - ilnapolionline : EURO UNDER 19 - Slovacchia-Italia 0-1, decide Ambrosino e azzurrini vicini alla qualificazione ai mondiali Under 20… - GoalItalia : MATCH REPORT - #SlovacchiaItalia 0-1: gli azzurrini vincono ancora, semifinali di Euro Under 19 vicine ???? -