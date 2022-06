(Di martedì 21 giugno 2022), coach dell’Olimpia Milano, ha parlato delcon Stefano: le sue dichiarazioni sul tecnico milanista Intervistato da Eurosport,, allenatore dell’Olimpia Milano, ha parlato così di Stefano: «Immedesimarsi in? Immedesimarsi è una parola troppo grossa. Ho sognato, ho sognato e ho sperato. Ci, lui è una persona molto a modo. Non è mai mancato di mandare un messaggio di sostegno e io ho cercato di fare nel mio piccolo lo stesso. Adesso la cosa più importante èprossimo andare a vcere il maggior numero possibile di partite di Champions League. Scambio di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : L'OLIMPIA MILANO E' CAMPIONE D'ITALIA 2022 ??????? 29° titolo, primo dal 2018, primo con Ettore Messina Gli ultimi s… - Eurosport_IT : ?????? MILANO E' CAMPIONE D'ITALIA ?????? L’Olimpia Milano vince il suo 29° scudetto, il primo dal 2018 e con coach Etto… - gilnar76 : Ettore Messina: «Grande rapporto con Pioli, ci siamo sentiti tutto l’anno» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Ettore #Messina: «Grande rapporto con #Pioli, ci siamo sentiti tutto l’anno» - Milannews24_com : Ettore #Messina: «Grande rapporto con #Pioli, ci siamo sentiti tutto l’anno» -

Una notizia che era già nell'aria perché subito dopo la partita il lungo americano aveva rimarcato il suo forte legame con coache la sua grande voglia di restare almeno per un altro ...Non per il Monterosi che ha definito la questione stadio - con l'indicazione dell'Mannucci ...qualcosa in più in merito a quelle società che potrebbero avere problemi ad iscriversi vedi, ...Intervistato da Eurosport, Ettore Messina, allenatore dell’Olimpia Milano, ha parlato così di Stefano Pioli: «Immedesimarsi in Pioli Immedesimarsi è una parola troppo grossa. Ho sognato, ho sognato e ...Dopo tanti rumors, questa volta ci siamo. Stefano Tonut, nei primi giorni del mese di luglio, diventerà un giocatore dell'Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina, che recentemente ha vinto il 29° ...