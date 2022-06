“Essi, loro”: Jennifer Lopez presenta la figlia Emme usando il pronome neutro. Ecco perché e il significato profondo che si cela dietro questa scelta (Di martedì 21 giugno 2022) L’uso di pronomi plurali per il singolare, per suggerire che non ci si identifica né nel genere femminile né in quello maschile, sta spaccando l’America. L’ultimo caso, il più recente, riguarda Jennifer Lopez e il suo “they” per riferirsi alla figlia. Che cosa è successo? Al Gala che è stato organizzato per i campioni del baseball Los Angeles Dodgers, la pop star li ha usati per presentare la figlia Emme Maribel Muniz. Sì, ha utilizzato i pronomi “they” e “them”, che in italiano possiamo tradurre con “Essi” e “loro”. Proprio per non identificare il genere della figlia. Emme, ricordiamo, è nata dal matrimonio con Marc Antony e ha 14 anni. E’ stato un bellissimo duetto a cavallo tra due generazioni. J. Lo. ha raccontato: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) L’uso di pronomi plurali per il singolare, per suggerire che non ci si identifica né nel genere femminile né in quello maschile, sta spaccando l’America. L’ultimo caso, il più recente, riguardae il suo “they” per riferirsi alla. Che cosa è successo? Al Gala che è stato organizzato per i campioni del baseball Los Angeles Dodgers, la pop star li ha usati perre laMaribel Muniz. Sì, ha utilizzato i pronomi “they” e “them”, che in italiano possiamo tradurre con “” e “”. Proprio per non identificare il genere della, ricordiamo, è nata dal matrimonio con Marc Antony e ha 14 anni. E’ stato un bellissimo duetto a cavallo tra due generazioni. J. Lo. ha raccontato: ...

