Eroine della libertà | la storia di quattro donne eccezionali alle Giornate di cultura ebraica

Leggi su funweek

(Di martedì 21 giugno 2022) Cosa lega una rammendatrice del Ghetto, Pacifica Di Castro, Rita Levi Montalcini e Golda Meir? Ce lo spiega Elisabetta Fiorito, giornalista di Radio 24, autrice di una serie di monologhi interpretati da Rosaria De Cicco per le. “Ho pensato a come rappresentare nei secoli ladiebree che si sono impegnate per la propria vita e i propri principi e così sono venuti fuori questi ritratti”. Elisabetta Fiorito Storie che saranno in scena al Palazzo, oggi21 e domani20.30 in due parti diverse. Stasera è quella relativa all’epoca del Ghetto. La prima parla di una rinacciatrice, così venivano chiamate leche riparavano i ...