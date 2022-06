Eriksen | niente ritorno al Tottenham

Pubblicità

7virgola : @archistadia Quando non ne capiscono niente la buttano sul 'poco grintoso' è accaduto di nuovo con Eriksen e vedrai… - CapitanFarris : @antoru__ @melegrieco dopo l'anno scorso niente mi può ferire più: prima Conte e Oriali, poi Eriksen quasi morto in… - cerrygardinale1 : @MutoPost @elliott_il *86 Detto ciò non penso niente, stando a ciò che dici allora l’Inter di Conte con Lukaku, Ha… - piccolobush : @ginozap77 @Marco57073581 @FBiasin -> di agosto lo si sarebbe potuto sostituire meglio invece di prendere quello ch… - MarSnaaaa : Sui giocatori comunque bisogna sempre ascoltare #Bergomi. Su #Eriksen ci prese ed infatti il danese ha combinato po… -

TUTTO mercato WEB

... Sanchez e Godin, Sensi, Politano e Bastoni, per non dire di, preso a gennaio per 20 ... scaltro ed esperto come pochi altri, sta nel non dire mai di no, di non chiudere, di lasciare ...Non sono perteneri mae compagni devono provarci assolutamente e la quota sembra più o meno quella giusta. Islanda - Israele mi vede attestato sul gol. E pure a una quota discreta. I ... Il Tottenham ha altri obiettivi, niente ritorno per Eriksen: via libera al Manchester United Christian Eriksen pronto a ripartire dopo l’addio al Brentford e su di lui arriva il Manchester United. La prima offerta dei Red Devils Il Manchester United continua ad inseguire Christian Eriksen. I ...Come riportato dal The Sun il Manchester United sta alzando il pressing su Christian Eriksen. La stella danese, che non rinnoverà il proprio contratto con il Brentford, è alla ...