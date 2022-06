Energia: Renzi, 'Italia paga conto di scelte sbagliate di chi ci massacrava sul Tap' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Il futuro del nostro Paese sotto il profilo dell'autosufficienza energetica è un grande tema, lo riprenderemo presto. Ma attenzione: tutti quelli che sono convinti di avere in tasca la verità devono risponderci prima, perché ci hanno massacrato quando proponevamo il Tap, le trivelle, il nucleare pulito di nuova generazione. Perché oggi l'Italia paga il conto di scelte sbagliate e non possiamo dire che tutti la pensavano allo stesso modo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Il futuro del nostro Paese sotto il profilo dell'autosufficienza energetica è un grande tema, lo riprenderemo presto. Ma attenzione: tutti quelli che sono convinti di avere in tasca la verità devono risponderci prima, perché ci hanno massacrato quando proponevamo il Tap, le trivelle, il nucleare pulito di nuova generazione. Perché oggi l'ildie non possiamo dire che tutti la pensavano allo stesso modo". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

