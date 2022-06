Energia, l’urgenza di liberarsi dalla dipendenza russa (Di martedì 21 giugno 2022) ”l’urgenza di procedere alla trasformazione del sistema energetico europeo, indotta dalla crisi in atto, è stata formalmente sancita dalla Commissione europea con la recente presentazione del piano Repower Eu, che individua il primo passo da compiere nella rapida riduzione della dipendenza dai combustibili fossili russa”. È quanto emerge dal report ‘La trasformazione del sistema energetico in Europa: quali impulsi dalle politiche comunitarie e nazionali’, realizzato in collaborazione tra area studi Legacoop e Prometeia. In Italia ”è particolarmente forte” perché, si ricorda, importa dalla Russia il 43,2% del gas naturale utilizzato, contro il 38,7% della media Ue. Perché liberarsi dalla dipendenza dalla ... Leggi su fmag (Di martedì 21 giugno 2022) ”di procedere alla trasformazione del sistema energetico europeo, indottacrisi in atto, è stata formalmente sancitaCommissione europea con la recente presentazione del piano Repower Eu, che individua il primo passo da compiere nella rapida riduzione delladai combustibili fossili”. È quanto emerge dal report ‘La trasformazione del sistema energetico in Europa: quali impulsi dalle politiche comunitarie e nazionali’, realizzato in collaborazione tra area studi Legacoop e Prometeia. In Italia ”è particolarmente forte” perché, si ricorda, importaRussia il 43,2% del gas naturale utilizzato, contro il 38,7% della media Ue. Perché...

