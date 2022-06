Energia | Letta | ' prioritario applicare Dl su semplificazione rinnovabili'

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Il governo ha messo strumenti importanti per accelerare le forme di autorizzazione per le. Questa è la vera priorità, bisognai decreti legge per avere piùprodotta con le. Se si dimostra che sullel'Italia può essere meglio della media europea se ne vedono i benefici per i cittadini e per il sistema". Lo ha detto Enriconel suo intervento all'evento organizzato da Elettricità futura.

... come la richiesta di adesione dell'Ucraina all'Ue, il Repower Eu sull', gli interventi per ... Enriconon nasconde la sua preoccupazione e chiede unità alle forze di maggioranza: "Io sono ...Dal nuovo incentivo restano fuori gli impianti incentivati con il Conto, che è regolato da ... La nuova misura può esserein modo duplice. È vero che si introduce un nuovo incentivo, ma ... **Energia: Letta, 'patto tra schieramenti per politica bipartisan nei prossimi 5 anni'** Il problema della fine del mese vince sempre su quello della fine del mondo per le scadenze politiche. E non va bene. E’ fondamentale tenere insieme le due cose”. Lo ha detto Enrico Letta intervenendo ...Questa è la vera priorità, bisogna applicare i decreti legge per avere più energia prodotta con le rinnovabili. Se si dimostra che sulle rinnovabili l’Italia può essere meglio della media europea se ...