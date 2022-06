Energia | Letta | ‘fondamentale tenere insieme sostenibilità sociale e ambientale’

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) – “E’ fondamentale una alleanza tra politica, il governo e le regioni, e le imprese per la somma delle due, quella ambientale e quella, che devono andarese no perde laambientale. Il problema della fine del mese vince sempre su quello della fine del mondo per le scadenze politiche. E non va bene. E’ fondamentalele due cose”. Lo ha detto Enricointervenendo all’evento di Elettricità futura. L'articolo CalcioWeb.

Pubblicità

AngeloCiocca : Istat, accelera l’inflazione al 6,8% a maggio: «Mai così alta dal 1990». Il boom dei prezzi su energia, cibo e tras… - TV7Benevento : **Energia: Letta, 'patto tra schieramenti per politica bipartisan nei prossimi 5 anni'** - - CRosina2 : RT @carlovinci57: @f_burla Bisogna urlarlo a Grillo, Letta, Di Maio, Speranza, ..insomma Titti i falsi farisei dell'energia. - Salvitus1 : RT @carlovinci57: @f_burla Bisogna urlarlo a Grillo, Letta, Di Maio, Speranza, ..insomma Titti i falsi farisei dell'energia. - carlovinci57 : @f_burla Bisogna urlarlo a Grillo, Letta, Di Maio, Speranza, ..insomma Titti i falsi farisei dell'energia. -

Il Sannio Quotidiano

Lo ha detto Enricointervenendo all'evento di Elettricità futura.Lo ha detto Enriconel suo intervento all'incontro di Elettricità futura. Energia: Letta, 'prioritario applicare Dl su semplificazione rinnovabili' Le proposte della politica italiana nel corso dell’Assemblea pubblica di Elettricità Futura. Matteo Renzi propone una tregua fino a fine anno sulle politiche energetiche, Enrico Letta un patto per la ...Non è ottimista Sewing, ceo di Deutsche Bank, gas o non gas, "anche alle condizioni attuali una recessione non è da escludere". Berenberg la vede in Europa (pil -0,8% nel 2023) prima che in Usa (-0,4% ...