Enel, in Lombardia è finita l'acqua per uso agricolo (Di martedì 21 giugno 2022) "L'acqua è agli sgoccioli: tutta la disponibilità è stata impiegata" dagli operatori del settore idroelettrico "per coprire la necessità del comparto agricolo nei prossimi 10 giorni". Ma "è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) "L'è agli sgoccioli: tutta la disponibilità è stata impiegata" dagli operatori del settore idroelettrico "per coprire la necessità del compartonei prossimi 10 giorni". Ma "è stato ...

Pubblicità

Affaritaliani : Siccità, allarme Lombardia 'Finita acqua per uso agricolo' - roberiez : ++ Siccita': Enel, in Lombardia finita acqua per uso agricolo ++ - RedazioneLaNews : #Milano Perché Enel può dare una mano per mitigare la siccità in Lombardia - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: 'Per mitigare la grave crisi idrica in Lombardia, Enel si è resa disponibile a rilasciare acqua anche per i fiumi Brem… - Gazzettadmilano : 'Per mitigare la grave crisi idrica in Lombardia, Enel si è resa disponibile a rilasciare acqua anche per i fiumi B… -