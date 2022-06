Emergenza siccità, l’allarme da Enel: «L’acqua per uso agricolo è finita: basterà solo per 10 giorni» (Di martedì 21 giugno 2022) Non c’è più altra acqua in Lombardia da poter impiegare per irrigare i campi e servire gli allevamenti, secondo il delegato di Enel, Giovanni Rocchi, ascoltato dalle commissioni Agricoltura e Montagna della Regione Lombardia. L’Emergenza siccità si aggrava di ora in ora e secondo Rocchi: «L’acqua è agli sgoccioli: tutta la disponibilità è stata impiegata- da parte degli operatori del settore idroelettrico – per coprire le necessità del compito agricolo nei prossimi 10 giorni». Finora sarebbe stato fatto tutto il possibile, ma «L’acqua è finita – ha aggiunto Rocchi – tutta quella a disposizione è stata ripartita nel tempo richiesto». Le misure d’Emergenza erano già scattare per i laghi in Valtellina, da cui sarebbero stati messi a ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Non c’è più altra acqua in Lombardia da poter impiegare per irrigare i campi e servire gli allevamenti, secondo il delegato di, Giovanni Rocchi, ascoltato dalle commissioni Agricoltura e Montagna della Regione Lombardia. L’si aggrava di ora in ora e secondo Rocchi: «è agli sgoccioli: tutta la disponibilità è stata impiegata- da parte degli operatori del settore idroelettrico – per coprire le necessità del compitonei prossimi 10». Finora sarebbe stato fatto tutto il possibile, ma «– ha aggiunto Rocchi – tutta quella a disposizione è stata ripartita nel tempo richiesto». Le misure d’erano già scattare per i laghi in Valtellina, da cui sarebbero stati messi a ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Si aggrava l'emergenza siccità. Le Regioni valutano la possibilità di ordinanze per razionare l'acqua al Nord. Il s… - sole24ore : ?? #Siccità, grandi laghi in secca: il #Maggiore è al 24%, Nord in emergenza. Temperature anomale e soprattutto la m… - fanpage : Continua l’allarme siccità in Italia, con le Regioni pronte a chiedere lo stato di emergenza al Governo: in alcune… - lorenzo_rossi77 : RT @GianlucaPistore: Mi fanno ridere tutti quei politici che ora dicono che bisogna trovare soluzioni all’emergenza climatica. Perché la sc… - GiorgioBergesio : Ha fatto bene @maxromeoMB, oggi in @SenatoStampa, a ribadirlo al Presidente #Draghi: bisogna affrontare l'emergenza… -