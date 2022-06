Elvis: finalmente in sala il nuovo film di Baz Luhrmann (Di martedì 21 giugno 2022) Life&People.it L’attesa è finita. Uscirà domani, 22 giugno, “Elvis” (Warner Bros) il sesto film del regista australiano Baz Luhrmann già presentato in occasione della settantacinquesima edizione del Festival di Cannes. Un biopic-musical dedicato all’icona Elvis Presley e destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva. La vita di Elvis Presley sul grande schermo La pellicola – sunto dell’estetica visionaria, caotica e coreografica del regista – racconta proprio la vita di Elvis, artista in grado di mutare completamente la storia della musica per poi morire in modo prematuro a soli 42 anni, vittima della sua stessa personalità travolgente. In oltre due due ore e mezza l’australiano racconta l’ascesa del musicista, interpretato da Austin Butler, ponendo l’accento in modo ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 21 giugno 2022) Life&People.it L’attesa è finita. Uscirà domani, 22 giugno, “” (Warner Bros) il sestodel regista australiano Bazgià presentato in occasione della settantacinquesima edizione del Festival di Cannes. Un biopic-musical dedicato all’iconaPresley e destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva. La vita diPresley sul grande schermo La pellicola – sunto dell’estetica visionaria, caotica e coreografica del regista – racconta proprio la vita di, artista in grado di mutare completamente la storia della musica per poi morire in modo prematuro a soli 42 anni, vittima della sua stessa personalità travolgente. In oltre due due ore e mezza l’australiano racconta l’ascesa del musicista, interpretato da Austin Butler, ponendo l’accento in modo ...

__Cocchi : finalmente è uscito il film su elvis in america, finalmente posso ascoltare la canzone di eminem per il film di elv… - giulia_sabor : @ziogregorin_ Questo, Babylon, Men e Elvis che finalmente a breve vedremo. Ho appena visto il teaser di Blonde e sembra very goood -