Elon Musk | il figlio vuole cambiare nome e genere

(Di martedì 21 giugno 2022) Nonpiù essere collegato al padre “in alcun modo o maniera” iltransgender di, Xavier. Secondo il sito Tmz, il diciottennedel miliardario proprietario di Tesla e della scrittrice Justine Wilson ha presentato l’aprile scorso i documenti in tribunale per il riconoscimento legale della sua identità: si chiamerà Vivian Jenna Wilson. Come si nota dal cambio di cog, Vivian ha la chiara intenzione a che il suonon venga più associato con il padre, già noto per alcune sue posizioni controverse sulla comunità LGBTQ+. Xavier, ildi, sarà legalmente Vivian Jenna Wilsona bordo di una Tesla in Germania – Photo Credits ...

Pubblicità

repubblica : Usa, il figlio di Elon Musk vuole cambiare nome e genere - test5f1798 : - sole24ore : Jennifer Lopez, Elon Musk e figli: la rivincita del genere neutro - ilgiornale : Vivian Jenna Wilson: questo il nome scelto dall'erede di #ElonMusk per cambiare nome e genere e prendere al contemp… - ECrivellaro : I cinesi sono sempre più sospettosi verso il 'complesso militare-industriale-spaziale' degli Stati Uniti, di cui El… -

Ciò è stato reso possibile grazie allo sviluppo della tecnologia, ma soprattutto all'ingresso di imprenditori come(SpaceX), Jeff Bezos (Blue Origin), Richard Branson (Virgin Galactic), in ...Tra i tanti prodotti nostroni amati in tutto il mondo, il Parmigiano Reggiano si conferma una punta di diamante del made in Italy. Le cifre parlano chiaro: il consorzio di tutela ha approvato il ...Documento depositato alla Contea di Los Angeles: vuole essere identificato come Vivian Jenna Wilson, prendendo il cognome della mamma per non avere più alcun riferimento o collegamento al padre ...Investing.com - Una recessione nel breve termine "non è una certezza" ma "è probabile", ha affermato Elon Musk al Qatar Economic Forum di Doha, in quanto le banche centrali hanno stanno accelerando la ...