Elizabeth Vasilenko, star ucraina di Onlyfans scappa in Russia: «Meglio morire a Mosca che a Kiev». Poi le scuse (Di martedì 21 giugno 2022) Elizabeth Vasilenko, star ucraina di Onlyfans si è trasferita in Russia per fare carriera, ma è finita tra le polemiche dopo aver dichiarato che sarebbe Meglio «morire lì che a casa». La frase è stata detta dalla giovane in un’intervista su YouTube nel marzo 2021, prima che le truppe di Vladimir Putin scendessero in ucraina. Ma con la guerra in corso le sue parole sono finite nella lista nera di Peacemaker, un sito web ucraino che indica tutti coloro che hanno posizioni filo-russe. Dopo l’inizio dell’invasione russa nel febbraio di quest’anno, la star della serie ucraina di successo “School” ha subito colto l’occasione per scusarsi. Ammettendo le sue parole sbagliate, definite “zrada” o “tradimento” ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 21 giugno 2022)disi è trasferita inper fare carriera, ma è finita tra le polemiche dopo aver dichiarato che sarebbelì che a casa». La frase è stata detta dalla giovane in un’intervista su YouTube nel marzo 2021, prima che le truppe di Vladimir Putin scendessero in. Ma con la guerra in corso le sue parole sono finite nella lista nera di Peacemaker, un sito web ucraino che indica tutti coloro che hanno posizioni filo-russe. Dopo l’inizio dell’invasione russa nel febbraio di quest’anno, ladella seriedi successo “School” ha subito colto l’occasione per scusarsi. Ammettendo le sue parole sbagliate, definite “zrada” o “tradimento” ...

