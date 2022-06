Elezioni Ardea, Zito e Cremonini accettano l’invito di Vita: ma volano le accuse (Di martedì 21 giugno 2022) Mancano pochi giorni al voto perché ad Ardea domenica i cittadini saranno chiamati (ancora una volta) alle urne per eleggere il Sindaco della città, quello che dovrà prendere il posto di Mario Savarese. Al ballottaggio si sfideranno da una parte il candidato di centrosinistra Lucio Zito, dall’altra quello di centrodestra Fabrizio (Maurizio) Cremonini. Eppure, entrambi hanno accettato l’invito di Luca Vita, candidato di tre liste civiche di Ardea, che ha ottenuto un onorevole terzo posto, con il 13,77% delle preferenze. Un ago della bilancia che peserebbe tantissimo, se solo decidesse di schierarsi da una parte o dall’altra. Cosa che però ha deciso di non fare. E i due aspiranti ‘Primo Cittadino’ hanno accolto il suo invito, ma ora la campagna elettorale si fa sempre più accesa. Cosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Mancano pochi giorni al voto perché addomenica i cittadini saranno chiamati (ancora una volta) alle urne per eleggere il Sindaco della città, quello che dovrà prendere il posto di Mario Savarese. Al ballottaggio si sfideranno da una parte il candidato di centrosinistra Lucio, dall’altra quello di centrodestra Fabrizio (Maurizio). Eppure, entrambi hanno accettatodi Luca, candidato di tre liste civiche di, che ha ottenuto un onorevole terzo posto, con il 13,77% delle preferenze. Un ago della bilancia che peserebbe tantissimo, se solo decidesse di schierarsi da una parte o dall’altra. Cosa che però ha deciso di non fare. E i due aspiranti ‘Primo Cittadino’ hanno accolto il suo invito, ma ora la campagna elettorale si fa sempre più accesa. Cosa ...

