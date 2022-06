Eleonora Boi illumina la notte così | la spallina scivola giù E’ tripudio di likes – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 21 giugno 2022)Boi ha condiviso un momento unico in una serata altrettanto speciale. La cena romantica e sensuale accende la passione: fuochi d’artificio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La giornalista, celebre per le recitazioni in qualità di conduttrice sportiva in Mediaset è tornata alla ribalta con un momento davvero speciale. I fan non potevano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.