Elena Del Pozzo, le parole della mamma: 'L'ho uccisa girata, non volevo guardarla'. Il gip: nessun pentimento (Di martedì 21 giugno 2022) Elena Del Pozzo , dalle parole della madre una ricostruzione choc di quanto accaduto alla bambina uccisa proprio dalla mamma, la 23enne Martina Patti , rea confessa dell'omicidio. Una donna 'lucida e ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022)Del, dallemadre una ricostruzione choc di quanto accaduto alla bambinaproprio dalla, la 23enne Martina Patti , rea confessa dell'omicidio. Una donna 'lucida e ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - ItaliaViva : Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci… - fanpage : #GigiUnoComeTe Eros Ramazzotti sul palco di Piazza del Plebiscito ha reso omaggio a Elena Del Pozzo, la piccola… - leggoit : #elena del pozzo, le parole della mamma: «L'ho uccisa girata, non volevo guardarla». Il gip: nessun segnale di pent… - Unomattina : Oggi a #UnoMattinaEstate parliamo della siccità, del cambiamento climatico e della tragedia della piccola Elena. Tr… -