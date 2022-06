Elena Del Pozzo, la mamma: “Non volevo guardarla, l’ho uccisa girata” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “l’ho colpita mentre ero girata, non volevo vedere”. Così Martina Patti, la mamma 23enne rea confessa dell’assassinio della figlia Elena Del Pozzo, ha ricostruito i momenti in cui ha colpito la bambina. Le dichiarazioni sono contenute tra le pagine, 15, dell’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti della 23enne per l’omicidio premeditato aggravato e l’occultamento di cadavere della figlia di 5 anni. Stralci del provvedimento sono riportati dal ‘Corriere della sera’ e da ’La Sicilia’. La bimba “vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta è stata uccisa da una donna che in tutte le fasi dell’omicidio deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà trovandosi in condizioni fisiche e psichiche idonee ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “colpita mentre ero, nonvedere”. Così Martina Patti, la23enne rea confessa dell’assassinio della figliaDel, ha ricostruito i momenti in cui ha colpito la bambina. Le dichiarazioni sono contenute tra le pagine, 15, dell’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti della 23enne per l’omicidio premeditato aggravato e l’occultamento di cadavere della figlia di 5 anni. Stralci del provvedimento sono riportati dal ‘Corriere della sera’ e da ’La Sicilia’. La bimba “vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta è statada una donna che in tutte le fasi dell’omicidio deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà trovandosi in condizioni fisiche e psichiche idonee ...

