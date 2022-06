Elena del Pozzo, la mamma killer finalmente confessa: “L’ho girata e l’ho colpita. Ecco perché”. Nessun pentimento (Di martedì 21 giugno 2022) Elena Del Pozzo, dalle parole della madre una ricostruzione choc di quanto accaduto alla bambina uccisa proprio dalla mamma, la 23enne Martina Patti, rea confessa dell’omicidio. Una donna «lucida e calcolatrice», secondo quanto scrive il gip di Catania Daniela Monaco Crea tra le 15 pagine dell’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti della 23enne per l’omicidio premeditato aggravato e l’occultamento di cadavere della figlia di 5 anni. Stralci del provvedimento sono riportati dal Corriere della sera e da La Sicilia. Martina, scrive il gip, nonostante il tentativo di «lasciar credere di avere agito senza una piena consapevolezza», è una donna «lucida e calcolatrice» e se non arrestata «potrebbe darsi alla fuga» e la piccola Elena, «vittima di una morte violenta particolarmente ... Leggi su howtodofor (Di martedì 21 giugno 2022)Del, dalle parole della madre una ricostruzione choc di quanto accaduto alla bambina uccisa proprio dalla, la 23enne Martina Patti, readell’omicidio. Una donna «lucida e calcolatrice», secondo quanto scrive il gip di Catania Daniela Monaco Crea tra le 15 pagine dell’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti della 23enne per l’omicidio premeditato aggravato e l’occultamento di cadavere della figlia di 5 anni. Stralci del provvedimento sono riportati dal Corriere della sera e da La Sicilia. Martina, scrive il gip, nonostante il tentativo di «lasciar credere di avere agito senza una piena consapevolezza», è una donna «lucida e calcolatrice» e se non arrestata «potrebbe darsi alla fuga» e la piccola, «vittima di una morte violenta particolarmente ...

