Elena Del Pozzo, il racconto di Martina Patti nell'ordinanza del Gip: «Non volevo guardarla, mi sono girata mentre la colpivo» La madre Martina Patti è una donna «lucida e calcolatrice». Nonostante il tentativo di far credere di aver agito senza una piena consapevolezza «potrebbe darsi alla fuga». mentre la piccola Elena Del Pozzo è stata «vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta». Ed è stata uccisa da una donna che in tutte le fasi dell'omicidio «deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà». Questo ha scritto il giudice delle indagini preliminari di Catania Daniela Monaco Crea nelle 15 pagine dell'ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti della 23enne. Accusata dell'omicidio premeditato aggravato e dell'occultamento di cadavere della figlia di 5 anni. Il provvedimento del giudice Gli stralci del provvedimento del Gip sono riportati oggi dal ...

