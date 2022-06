Elena Del Pozzo, gli inquietanti dettagli raccontati da Martina Patti sull’omicidio della figlia (Di martedì 21 giugno 2022) Martina Patti ha raccontato come ha ucciso sua figlia, Elena Del Pozzo. La spiegazione della donna di come ha colpito la bambina è tanto cruenta che la gip Daniela Monaco Crea l’ha definita spregiudicata e assolutamente priva di sensibilità. Il sospetto è che il gesto sia stato premeditato. “Uccidere un figlio in tenera età e, quindi indifeso, oltre a integrare un gravissimo delitto, è un comportamento innaturale, ripugnante, eticamente immorale, riprovevole e disprezzabile, per nulla accettabile in alcun contesto… indice di un istinto criminale spiccato e di elevato grado di pericolosità”, ha affermato Daniela Monaco Crea. Inoltre Martina non ha dato alcun segno di pentimento, anzi, ha avuto la lucidità di inscenare un rapimento. Come Martina ha ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 giugno 2022)ha raccontato come ha ucciso suaDel. La spiegazionedonna di come ha colpito la bambina è tanto cruenta che la gip Daniela Monaco Crea l’ha definita spregiudicata e assolutamente priva di sensibilità. Il sospetto è che il gesto sia stato premeditato. “Uccidere un figlio in tenera età e, quindi indifeso, oltre a integrare un gravissimo delitto, è un comportamento innaturale, ripugnante, eticamente immorale, riprovevole e disprezzabile, per nulla accettabile in alcun contesto… indice di un istinto criminale spiccato e di elevato grado di pericolosità”, ha affermato Daniela Monaco Crea. Inoltrenon ha dato alcun segno di pentimento, anzi, ha avuto la lucidità di inscenare un rapimento. Comeha ...

