Elena De Pozzo 'forse stordita prima dell'omicidio': la Procura ordina un esame tossicologico (Di martedì 21 giugno 2022) Elena Del Pozzo sarebbe stata stordita dalla madre con qualche sostanza prima dell'omicidio. La piccola Elena, assassinata dalla mamma Martina Patti giovedì scorso in provincia di Catania, non ...

