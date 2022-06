Ecco la strada per l’integrazione economica internazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Su Formiche.net del 20 giugno abbiamo ricordato come la dodicesima conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc, più conosciuta con l’acronimo inglese Wto) sia stata, nonostante le aspettative della vigilia, un successo. Il giorno successivo un editoriale dell’Istituto Bruno Leoni (Ibl) ha ricordato come la globalizzazione sia finita e che questo è ormai una specie di luogo comune. Per questo ha sorpreso molto l’intervista del Financial Times con il numero uno di Maersk, Søren Skou, per cui “il commercio internazionale sta dove sta. Può crescere più o meno a seconda di come va il Pil. Non ci sono ulteriori liberalizzazioni in vista, quindi non vedremo ancora più crescita. Ma non sta neppure entrando in crisi”. L’esperienza della seconda compagnia di shipping al mondo, commenta il Bruno Leoni, “conferma che, a dispetto delle tante profezie di ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) Su Formiche.net del 20 giugno abbiamo ricordato come la dodicesima conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc, più conosciuta con l’acronimo inglese Wto) sia stata, nonostante le aspettative della vigilia, un successo. Il giorno successivo un editoriale dell’Istituto Bruno Leoni (Ibl) ha ricordato come la globalizzazione sia finita e che questo è ormai una specie di luogo comune. Per questo ha sorpreso molto l’intervista del Financial Times con il numero uno di Maersk, Søren Skou, per cui “il commerciosta dove sta. Può crescere più o meno a seconda di come va il Pil. Non ci sono ulteriori liberalizzazioni in vista, quindi non vedremo ancora più crescita. Ma non sta neppure entrando in crisi”. L’esperienza della seconda compagnia di shipping al mondo, commenta il Bruno Leoni, “conferma che, a dispetto delle tante profezie di ...

