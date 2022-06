Ecco dove distendere il tappetino da Milano a New York

Leggi su iodonna

(Di martedì 21 giugno 2022) Il 21 giugno si celebra la giornata internazionale dello Yoga, una pratica millenaria nata in India, talmente amata e diffusa in tutto il mondo da essere stata inserita nel 2016 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Il 21 giugno corrisponde anche al solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno: la scelta di dedicare questa importante data allo Yoga non è casuale. Pare infatti che Shiva, primo Yogi e primo Guru della storia, abbia iniziato a insegnare la disciplina dello Yoga ai suoi allievi e discepoli proprio il 21 giugno.alcune proposte per praticare Yoga in questa giornata speciale. «Noi siamo Natura. Dentro il nostro mondo si rispecchiano gli universi. Le radici dello yoga affondano in una cultura, filosofia, visione del mondo, l’induismo, da sempre profondamente spirituale ed ecologica». Così Svamini Hamsananda Giri, vice ...