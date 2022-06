"Ecco cosa non dice l'Italia...": la frase di Rampini che gela tutti, una rivelazione inconfessabile (Di martedì 21 giugno 2022) Federico Rampini non è certo il tipo che usa giri di parole. Intervenendo a Controcorrente, il talkshow condotto da Veronica Gentili su Rete 4, l'editorialista del Corriere spiega bene qual è il ruolo del nostro Paese in questa guerra che sta insanguinando l'Ucraina. Rampini gela lo studio con una frase dirompente: "L'Italia dovrebbe avere il coraggio di dire: 'Sto dalla parte di Putin'. Agli ucraini non stiamo dando niente". Di fatto il giornalista spiega qual è l'impegno concreto del nostro Paese in questo scenario bellico: "Per quanto riguarda l'invio delle armi siamo dietro l'Estonia e la Lituania". Poi però arriva l'affondo: "Bisognerebbe dire la verità e spiegare come stanno le cose. Noi come Italia stiamo finanziando Putin. Comprando il gas dalla Russia stiamo pagando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Federiconon è certo il tipo che usa giri di parole. Intervenendo a Controcorrente, il talkshow condotto da Veronica Gentili su Rete 4, l'editorialista del Corriere spiega bene qual è il ruolo del nostro Paese in questa guerra che sta insanguinando l'Ucraina.lo studio con unadirompente: "L'dovrebbe avere il coraggio di dire: 'Sto dalla parte di Putin'. Agli ucraini non stiamo dando niente". Di fatto il giornalista spiega qual è l'impegno concreto del nostro Paese in questo scenario bellico: "Per quanto riguarda l'invio delle armi siamo dietro l'Estonia e la Lituania". Poi però arriva l'affondo: "Bisognerebbe dire la verità e spiegare come stanno le cose. Noi comestiamo finanziando Putin. Comprando il gas dalla Russia stiamo pagando ...

Pubblicità

marattin : Per costruire una vera offerta politica liberal-democratica, occorre partire dal “cosa” (idea di società), poi il “… - marattin : Ecco cosa succede quando ci si trattiene troppo a lungo. - fattoquotidiano : Non trovate camerieri? Il turismo cresce, i giovani no, ecco cosa dicono i dati - cole0e_ : RT @Pantoufle23: @cole0e_ UNA SINCOPE ECCO COSA - Ralf00329176 : Ecco cosa fanno sistematicamente in Italia per mettere in crisi l'agricoltura... Eh chi sa quali altre sostanze sca… -