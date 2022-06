"È una vergogna, ci ributtano in aeroporto". Ventura, tremendo sfogo contro il volo cancellato. Panico a Napoli (Di martedì 21 giugno 2022) Simona Ventura furiosa per il volo cancellato all'aeroporto di Napoli. La conduttrice riprende tutto col cellulare e posta la protesta su Instagram. Trecento persone rimaste a terra e tanta amarezza. "Cari amici - dice la Ventura nel video social - siamo qui con questa compagnia...ci hanno cancellato il volo da Napoli in questo istante. Con le valigie che stanno riscendendo dall'aereo. E ci ributtano in aeroporto. Ci ributtano alla stazione. 300 persone a terra. ma stiamo scherzando. Ma veramente facciamo? E' una vergogna". Visualizza questo post su ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Simonafuriosa per ilall'di. La conduttrice riprende tutto col cellulare e posta la protesta su Instagram. Trecento persone rimaste a terra e tanta amarezza. "Cari amici - dice lanel video social - siamo qui con questa compagnia...ci hannoildain questo istante. Con le valigie che stanno riscendendo dall'aereo. E ciin. Cialla stazione. 300 persone a terra. ma stiamo scherzando. Ma veramente facciamo? E' una". Visualizza questo post su ...

