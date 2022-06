“È successo stanotte, a letto”. Lory Del Santo spiazza tutti, la confessione intima sull’ex Marco Cucolo (Di martedì 21 giugno 2022) Lory Del Santo e Marco Cucolo ancora in crisi. Nonostante la showgirl abbia deciso di perdonare il suo compagno sembra che la relazione stia vivendo un momento molto delicato. L’esperienza all’Isola dei Famosi sembrava aver messo fine alla loro storia, ma Lory ci ha ripensato. Intanto, però, in tv è arrivato pure il pesante attacco di Patrizia Groppelli. “Cosa ti aspettavi Lory? Avete 20 anni di differenza. Cosa ti aspettavi da Marco, è un carissimo e bravissimo ragazzo ma comunque è stato con te perché voleva venire alla ribalta. Tu, Marco, il vostro amore, un giorno vi lasciate, un giorno rimanete assieme. Hai un’età più avanzata rispetto a lui. Questo è un ragazzo che prima o poi dovrà spiccare il volo con una ragazza”. Proprio a Mattino 5 l’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)Delancora in crisi. Nonostante la showgirl abbia deciso di perdonare il suo compagno sembra che la relazione stia vivendo un momento molto delicato. L’esperienza all’Isola dei Famosi sembrava aver messo fine alla loro storia, maci ha ripensato. Intanto, però, in tv è arrivato pure il pesante attacco di Patrizia Groppelli. “Cosa ti aspettavi? Avete 20 anni di differenza. Cosa ti aspettavi da, è un carissimo e bravissimo ragazzo ma comunque è stato con te perché voleva venire alla ribalta. Tu,, il vostro amore, un giorno vi lasciate, un giorno rimanete assieme. Hai un’età più avanzata rispetto a lui. Questo è un ragazzo che prima o poi dovrà spiccare il volo con una ragazza”. Proprio a Mattino 5 l’ex ...

