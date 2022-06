E’ morto Padre Michele D’Erchie, missionario saveriano di Montemesola (Di martedì 21 giugno 2022) E’ venuto a mancare questa mattina a Parma, Padre Michele D’Erchie, missionario saveriano di Montemesola. Nato a Montemesola l’11 novembre 1930, figlio di Vito e Michela Sgobio, è diventato sacerdote nel 1955. Di seguito riportiamo una sua testimonianza depositata nell’archivio storico diocesano di Taranto e riportata nel volume realizzato dal parroco di Montemesola Don Andrea Casarano “Venite, Benedetti dal Padre Mio”. “Nell’ottobre del 46 lasciai il mio paese per seguire la mia vocazione missionaria, dopo aver frequentato il ginnasio nel seminario diocesano di Taranto. Furono queste le mie tappe nel Nord Italia tra i Saveriani. Noviziato vicino a Ravenna, liceo a Desio (Milano), teologia a Piacenza, dove fui ordinato ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 21 giugno 2022) E’ venuto a mancare questa mattina a Parma,di. Nato al’11 novembre 1930, figlio di Vito e Michela Sgobio, è diventato sacerdote nel 1955. Di seguito riportiamo una sua testimonianza depositata nell’archivio storico diocesano di Taranto e riportata nel volume realizzato dal parroco diDon Andrea Casarano “Venite, Benedetti dalMio”. “Nell’ottobre del 46 lasciai il mio paese per seguire la mia vocazione missionaria, dopo aver frequentato il ginnasio nel seminario diocesano di Taranto. Furono queste le mie tappe nel Nord Italia tra i Saveriani. Noviziato vicino a Ravenna, liceo a Desio (Milano), teologia a Piacenza, dove fui ordinato ...

Pubblicità

galata_mf : RT @m_robella22: 19/06/22???????? ???????????????????????????????? ????IL PADRE MORTO IERI PER SALVARE LE SUE BAMBINE: NON ERA VERO NIENTE !!! ????ANCHE LUI MOR… - TarantiniTime : E' morto Padre Michele D'Erchie, missionario saveriano di Montemesola - TeeioIoete : RT @m_robella22: 19/06/22???????? ???????????????????????????????? ????IL PADRE MORTO IERI PER SALVARE LE SUE BAMBINE: NON ERA VERO NIENTE !!! ????ANCHE LUI MOR… - perculato : Lol 500€ di cartella per l'Irpef di mio padre morto nel 2018. - CatelliRossella : F1: Leclerc ricorda padre morto 5 anni fa'fatto di tutto per me' - F1 - ANSA -