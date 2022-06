È morta la poetessa Patrizia Cavalli, aveva 75 anni (Di martedì 21 giugno 2022) È morta a 75 anni la poetessa Patrizia Cavalli. A renderlo noto è stata la casa editrice Einaudi. L'autrice, nata a Todi nel 1947, si è spenta in ospedale a Roma, città nella quale si era trasferita poco più che ventenne. Nella capitale Cavalli ha conosciuto la scrittrice Elsa Morante, con la quale ha iniziato un rapporto di amicizia e stima reciproca. Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 giugno 2022) Èa 75la. A renderlo noto è stata la casa editrice Einaudi. L'autrice, nata a Todi nel 1947, si è spenta in ospedale a Roma, città nella quale si era trasferita poco più che ventenne. Nella capitaleha conosciuto la scrittrice Elsa Morante, con la quale ha iniziato un rapporto di amicizia e stima reciproca.

