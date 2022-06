È morta a 75 anni la scrittrice Patrizia Cavalli. Elevò il linguaggio quotidiano a poesia (Di martedì 21 giugno 2022) Era malata da tempo e all’età di 75 anni si è definitivamente spenta, nella sua camera in un ospedale romano, Patrizia Cavalli, considerata una delle più grandi poetesse italiane del secondo Novecento che aveva nella capacità di elevare il linguaggio quotidiano a poesia e nella chiarezza della sua penna i suoi tratti distintivi. Nata a Todi (Perugia) il 17 aprile 1947, ha vissuto a Roma dall’inizio degli anni ’70. Durante gli studi di filosofia conosce Elsa Morante che scopre in lei la vocazione per la poesia. E proprio alla celebre scrittrice è dedicato il primo volume di versi, Le mie poesie non cambieranno il mondo (Einaudi, 1974), cui segue Il cielo (Einaudi, 1981). Il suo timbro poetico appare subito personalissimo, insieme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Era malata da tempo e all’età di 75si è definitivamente spenta, nella sua camera in un ospedale romano,, considerata una delle più grandi poetesse italiane del secondo Novecento che aveva nella capacità di elevare ile nella chiarezza della sua penna i suoi tratti distintivi. Nata a Todi (Perugia) il 17 aprile 1947, ha vissuto a Roma dall’inizio degli’70. Durante gli studi di filosofia conosce Elsa Morante che scopre in lei la vocazione per la. E proprio alla celebreè dedicato il primo volume di versi, Le mie poesie non cambieranno il mondo (Einaudi, 1974), cui segue Il cielo (Einaudi, 1981). Il suo timbro poetico appare subito personalissimo, insieme ...

