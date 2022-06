È di Massimo Bochicchio il corpo carbonizzato nello schianto in moto a Roma Tra 60 giorni i risultati dell’autopsia sul suo cadavere

(Di martedì 21 giugno 2022) Il test del Dna ha fugato ogni dubbio: è diilnell’incidente avvenuto domenica lungo via Salaria, a. La procura della Capitale aveva disposto l’esame per confermare che la vittima delloinfosse proprio il broker accusato di aver truffato per almeno 70 milioni di euro diversi personaggi del mondo del calcio e persone della “Bene”. I pm hanno aperto un fascicolo in cui si ipotizza, a carico di ignoti, il reato di istigazione al suicidio. Una scelta obbligata per poter svolgere tutti gli accertamenti sui resti del broker casertano a iniziare dall’autopsia. L’esame del medico legale sulè iniziato martedì mattina e dovrà ricostruire la causa della morte. Al momento la ...

E' arrivata la conferma dal test del Dna: il corpo carbonizzato dopo un incidente in moto avvenuto domenica 19 giugno sulla via Salaria, a Roma, è del broker. Test del Dna conferma: è di il corpo carbonizzato nell'incidente sulla Salaria Sulla vicenda i pm hanno avviato un procedimento in cui si ipotizza il reato di ...