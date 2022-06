E’ ‘Beata te’ il nuovo film con protagonista Serena Rossi | al suo fianco Fabio Balsamo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al via le riprese a Roma di Beata te con, la nuova commedia Sky Original prodotta per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution che affronta, con toni leggeri ma mai banali, il delicato tema della maternità e dell’autodeterminazione femminile. Prodotto da Olivia Musini, con la regia di Paola Randi (La Befana vien di notte – Le origini) e la sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, il, che andrà pmante in onda su Sky, è liberamente tratto dall’opera teatrale “Farsi Fuori” di Luisa Merloni e vedealdi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.