Dressel | «Dopo le Olimpiadi | sono stato infelice Mi sentivo perso tra ansia e depressione»

(Di martedì 21 giugno 2022) Caelebha una condanna addosso: essere “il nuovo Phelps”. Ormai non è più nuovo, ha vinto praticamente tutto nei 50 e 100 stile e farfalla. Ha vinto 5 ori olimpici, detiene vari record del mondo. E può parlare, sfogarsi, come tanti altri campioni del nuoto prima di lui, di, di, di “pressione”. Lo ha fatto nel programma ‘In Depth with Graham Bensinger’. “i Giochi di Tokyo la pressione ha raggiunto il livello massimo. Non era più solo quello che facevo in piscina, era anche la mia vita fuori. Mi hanno fatto molte domande al riguardo. Mia moglie, Meghan, ha fatto un tour di interviste con me. Più tardi ho visto programmi che non ricordo di aver fatto”. Lo scorso novembre ha deciso di uscire dall’acqua, di smettere di nuotare, di ritirarsi per un po’. “Avevo bisogno di aiuto, avevo bisogno di ...