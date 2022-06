Draghi diretta in Senato sulle armi a Kiev, le comunicazioni del premier in Senato. Dopo il voto sulle risoluzioni (Di martedì 21 giugno 2022) Il governo alla prova in Parlamento sull'Ucraina. Oggi le comunicazioni di Draghi al Senato sul Consiglio europeo di giovedì, poi il voto sulle risoluzioni. La maggioranza lavora per un... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 giugno 2022) Il governo alla prova in Parlamento sull'Ucraina. Oggi ledialsul Consiglio europeo di giovedì, poi il. La maggioranza lavora per un...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente del Consiglio Mario Draghi nell'Aula del Senato per le comunicazioni in vista del prossimo… - borghi_claudio : @Musso___ Mai detto di no al missoltino ?? Avrai però notato che anche Draghi è grillino... però lui non viene votat… - Palazzo_Chigi : In diretta la cerimonia di firma di intese bilaterali tra Italia e Palestina e le dichiarazioni alla stampa del Pre… - francescade54 : RT @fattoquotidiano: Ucraina, Draghi in Senato riferisce sull’invio di armi: la diretta - calvi1956 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Il presidente del Consiglio Mario Draghi nell'Aula del Senato per le comunicazioni in vista del prossimo Consig… -