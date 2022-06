Draghi al Senato ignora i patemi M5S: «Per l’Ucraina abbiamo già il mandato del Parlamento» (Di martedì 21 giugno 2022) La questione dell’invio delle armi in Ucraina Mario Draghi non l’ha mai nominata. Gli è bastato dire, nelle prime battute delle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, che l’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina «così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare». Questione chiusa, dunque, senza neanche citarla. Ma evocando tutto quanto necessario per far capire che il governo non è interessato ai patemi M5S e non arretra dalla propria posizione: dal richiamo alla collaborazione con i partner Ue e del G7 a quello alle richieste di Zelensky di continuare a sostenere l’Ucraina. Draghi parla della «determinazione degli ucraini a difendersi» Dopo aver ricordato i punti all’ordine del giorno del Consiglio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) La questione dell’invio delle armi in Ucraina Marionon l’ha mai nominata. Gli è bastato dire, nelle prime battute delle sue comunicazioni alin vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, che l’Italia continuerà a sostenere«così come questoci ha datodi fare». Questione chiusa, dunque, senza neanche citarla. Ma evocando tutto quanto necessario per far capire che il governo non è interessato aiM5S e non arretra dalla propria posizione: dal richiamo alla collaborazione con i partner Ue e del G7 a quello alle richieste di Zelensky di continuare a sostenereparla della «determinazione degli ucraini a difendersi» Dopo aver ricordato i punti all’ordine del giorno del Consiglio ...

