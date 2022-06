Draghi al Senato, cosa ha detto oggi il premier (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Avanti con il sostegno all’Ucraina e nella ricerca della pace. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, conclude le sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, sottolineando che “l’Italia continuerà a lavorare con l’Ue e il G7 per sostenere l’Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato ricevuto del Parlamento, da voi, e questa è la guida per la nostra azione”. Un discorso, quello del premier, nel quale a prevalere sono le parole ‘europeo’ e ‘consiglio’, che sono state ascoltate, rispettivamente, 11 e 9 volte in Aula. ‘Pace’ e ‘guerra’ invece compaiono 9 e 7 volte. Stesso utilizzo per le parole ‘Kiev’, ‘Mosca’, ‘russo’ e ‘ucraino’, pronunciate tutte 5 volte ognuna. Tre volte invece ricorre la parola ‘Parlamento’, come pure la parola ‘imprese’ e ‘sanzioni’. ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Avanti con il sostegno all’Ucraina e nella ricerca della pace. Il presidente del Consiglio, Mario, conclude le sue comunicazioni alin vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, sottolineando che “l’Italia continuerà a lavorare con l’Ue e il G7 per sostenere l’Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato ricevuto del Parlamento, da voi, e questa è la guida per la nostra azione”. Un discorso, quello del, nel quale a prevalere sono le parole ‘europeo’ e ‘consiglio’, che sono state ascoltate, rispettivamente, 11 e 9 volte in Aula. ‘Pace’ e ‘guerra’ invece compaiono 9 e 7 volte. Stesso utilizzo per le parole ‘Kiev’, ‘Mosca’, ‘russo’ e ‘ucraino’, pronunciate tutte 5 volte ognuna. Tre volte invece ricorre la parola ‘Parlamento’, come pure la parola ‘imprese’ e ‘sanzioni’. ...

