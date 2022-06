Dove sono le parole di condanna di Salvini e Meloni per il pirata della strada che ha ucciso Keoule Dembele? (Di martedì 21 giugno 2022) È morto a 24 anni, travolto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta sulla pista ciclabile di Mestre. Sulla strada per il ritorno a casa dopo aver fatto la spesa. Keoule Dembele è stato colpito da un pirata della strada che, con la sua automobile, poi ha anche tentato la fuga. La vittima, un giovane cittadino maliano che vive da anni in Italia, è stato falciato ed è morto pochi istanti dopo l’impatto. Alla guida della vettura c’era un uomo di 36 anni che, poi, è stato sottoposto a un test tossicologico risultato positivo (alla cocaina) e per questo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Keoule Dembele, il 24enne travolto e ucciso su una pista ciclabile a Mestre Tra ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) È morto a 24 anni, travolto mentre si trovava a bordosua bicicletta sulla pista ciclabile di Mestre. Sullaper il ritorno a casa dopo aver fatto la spesa.è stato colpito da unche, con la sua automobile, poi ha anche tentato la fuga. La vittima, un giovane cittadino maliano che vive da anni in Italia, è stato falciato ed è morto pochi istanti dopo l’impatto. Alla guidavettura c’era un uomo di 36 anni che, poi, è stato sottoposto a un test tossicologico risultato positivo (alla cocaina) e per questo è stato arrestato con l’accusa di omicidiole., il 24enne travolto esu una pista ciclabile a Mestre Tra ...

