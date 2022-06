Dopotutto, non ci sarà nessun Samsung Galaxy S21 FE solo 4G (Di martedì 21 giugno 2022) Google Play ha appena smentito l'esistenza di un nuovo Samsung Galaxy S21 FE privo di connettività 5G: ecco tutti i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 21 giugno 2022) Google Play ha appena smentito l'esistenza di un nuovoS21 FE privo di connettività 5G: ecco tutti i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

massimoottavia8 : RT @diceNiNi: @Carboniopensan1 Non è detto che i vuoti si debbano per forza riempire. Dopotutto la vita è un po' come la musica che senza g… - LouiSplende_ : Ragazz* non ci stupiamo di quello stempiato dopotutto è un uomo acquario #HarryStyles - diceNiNi : @Carboniopensan1 Non è detto che i vuoti si debbano per forza riempire. Dopotutto la vita è un po' come la musica c… - Datafriedkin : RT @NullaDeNiente: @ilragazzotopo Sono d’accordo, dopotutto non mi sono messo un dito in culo in pubblica piazza urlando: Olandesi di merda… - LorenzoPettine : @lollocausto_ Cos'è hai esaurito le risposte serie? Non che prima ne avessi dopotutto. -