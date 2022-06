Dopo tre anni di chiusura riapre il bar al parco della Malpensata (Di martedì 21 giugno 2022) Bergamo. Si chiama Bar Ermanno ed è stato inaugurato proprio oggi. Dopo tre anni di chiusura, il locale che si trova all’interno del parco Olmi della Malpensata ha finalmente riaperto i battenti. Lo gestisce la cooperativa sociale Don Giuseppe Ferrari, che ha vinto il bando del Comune all’interno del progetto Benpensata. Il bar è solo uno dei tasselli che compongono la proposta. “Abbiamo affidato il servizio di guardiania a due ragazzi del Patronato San Vincenzo, che controllano il parco durante gli orari di apertura. Si occupiamo anche della manutenzione del verde dell’area, delle vie Leoncavallo e Mozart e della pulizia dei bagni”, spiega Umberto Borsotti, responsabile dell’area no profit della cooperativa. Il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022) Bergamo. Si chiama Bar Ermanno ed è stato inaugurato proprio oggi.tredi, il locale che si trova all’interno delOlmiha finalmente riaperto i battenti. Lo gestisce la cooperativa sociale Don Giuseppe Ferrari, che ha vinto il bando del Comune all’interno del progetto Benpensata. Il bar è solo uno dei tasselli che compongono la proposta. “Abbiamo affidato il servizio di guardiania a due ragazzi del Patronato San Vincenzo, che controllano ildurante gli orari di apertura. Si occupiamo anchemanutenzione del verde dell’area, delle vie Leoncavallo e Mozart epulizia dei bagni”, spiega Umberto Borsotti, responsabile dell’area no profitcooperativa. Il ...

